Mevsim normallerine dönüş başlıyor

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı haftalık hava tahminine göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, 28 Mayıs Cuma gününden itibaren mevsim normalleri civarına inecek.

MGM, 27 Haziran Perşembe günü ile 3 Temmuz Çarşamba gününü kapsayan haftalık hava durumu tahminini açıkladı.

Buna göre yurdun güney, iç ve batı bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, cuma günü azalarak güney kesimler hariç ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.