Bakan Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Rau ile görüştü - Haberler

Bakan Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Rau ile görüştü
AA - Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'yu karşılaması Bakan Çavuşoğlu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'nun baş başa ve heyetlerarası görüşmesi İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile ikili ve...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'yu karşılaması
Bakan Çavuşoğlu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'nun baş başa ve heyetlerarası görüşmesi İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile ikili ve heyetlerarası görüştü.
AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel