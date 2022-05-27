Bakan Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Rau ile görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Rau ile görüştü

AA - Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'yu karşılaması Bakan Çavuşoğlu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'nun baş başa ve heyetlerarası görüşmesi İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile ikili ve...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'yu karşılaması

Bakan Çavuşoğlu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'nun baş başa ve heyetlerarası görüşmesi İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile ikili ve heyetlerarası görüştü.

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

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