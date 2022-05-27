Bakan Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Rau ile görüştü - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'yu karşılaması

Bakan Çavuşoğlu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'nun baş başa ve heyetlerarası görüşmesi İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile ikili ve heyetlerarası görüştü.