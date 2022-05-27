Mevlüt Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya NATO Gibi Bir İttifaka Üye Olmak İstiyorsa Terör Örgütlerine Desteği Kesmek Zorunda - Haberler

Romanya-Polonya-Türkiye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı, İstanbul'da yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili "Bu iki ülkeden somut adımlar atmasını bekliyoruz. NATO gibi bir ittifaka üye olmak istiyorsa terör örgütlerine desteği kesmek zorunda. Makedonya'nın üyeliği 11 yıl sürdü. Yunanistan Makedonya'nın ismini değiştirmesini istedi. Biz kimseden ismini değiştirmesini istemiyoruz" dedi.

Romanya-Polonya-Türkiye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın sona erdi. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu özetle şöyle konuştu:

"Bugün Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğünü korumasına verdiğimiz ortak desteği yineledik.

Gelecek ay Madrid'de düzenlenecek NATO zirvesinde liderler stratejik konsept dahil önemli kararlar alacaklar. Mevkidaşlarım Bogdan ve Zbigniew ile zirveye yönelik beklentilerimizi ve önceliklerimizi konuştuk.

"TERÖRLE MÜCADELE YENİ STRATEJİK KONSEPTTE YER ALMALI"

Terörün her türlüsüyle mücadele edilmesine yönelik kararlılık yeni stratejik konseptte yer almalıdır. Hassasiyetimizi Berlin'de paylaşmıştık, bugün de arkadaşlarımızla beraber değerlendirdik. İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusunda da bu kararlılığımızı ortaya koyduk. İki ülkenin de terör örgütleriyle mücadelede somut adımlar atması gerekiyor.

Toplantımızın sonunda üçlü iş birliğimizi geliştirmek için neler yapabileceğimizi ele aldık.

İkili görüşmelerimizde ikili konuları da ele aldık. Her iki ülkede de ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı. Polonya ve Romanya ile ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkarmak istiyoruz. Bu konuda liderlerimiz de mutabık kalmıştı. Bunun anlamı, her sene hükümetler arası zirve gerçekleştireceğiz."

POLONYA DIŞİŞLERİ BAKANI RAU: TRANSATLANTİK BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRMEK NATO'NUN BELKEMİĞİ

Çavuşoğlu'ndan sonra söz alan Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew şöyle konuştu:

"Ekonomik, askeri ve insani desteğimizi Kiev'e iletmek için neler yapabiliriz diye konuştuk. Aynı zamanda da NATO'yu nasıl güçlendirebiliriz diye de konuştuk.

Transatlantik bağlarımızı güçlendirmeyi destekledik. Bu NATO'nun belkemiği olan bir şey.

Buradaki üçlü iş birliğimiz sadece politik bir durum değil. Askeri bir boyutu da var. Bu bağlamda Türkiye ve Romanya'ya NATO'da yer aldığı için, Polonya ile iş birliği yaptıkları için teşekkür ederim. Polonya, Türkiye'nin askeri konuşlandırılmasına verdiği talebe hemen yanıt vermiştir. NATO'nun güvenlik endişelerine, Türkiye sınırındaki olan duruma cevap vermek bizim için önemlidir."

ROMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI AURESCU: BİRKAÇ AY ÖNCESİNDE ÖNGÖREMEDİĞİMİZ BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Toplantının zamanında yapılan ve gerekli bir toplantı olduğunu belirten Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu, şunları söyledi:

"Büyük zorluklar ve tehditlerle karşı karşıyayız. Bu formatımızın 10.yılını kutluyoruz. Büyük ilerlemeler kaydettik.

Doğu ve Güney kanadına baktığımızda karmaşık durumlarda bir arada durabildik. NATO müttefikleri olarak vatandaşlarımızın müttefiklerimizin endişelerini ele aldık. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının etkilerini Avrupa anlamındaki güvenlik etkisini konuştuk. Avrupa güvenliğinin temel taşlarını ele aldık.

Birkaç ay öncesinde öngörmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. En önemli vazifemizin müttefikler olarak Avrupa Atlantik güvenliğini uzun vadede muhafaza etmek olduğunu söylemeliyiz. Liderler olarak Mart'taki olağanüstü NATO zirvesinde yeni bir sayfa açtığımızı söylemiştik.

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA İLE YAPILAN YAPICI DİYALOĞU DESTEKLİYOR VE TAKDİR EDİYORUZ"

Haziran'da Madrid'de gerçekleştireceğimiz zirvede müttefikler olarak Doğu kanadını uzun vadede dengeli, bütünleşik olarak Baltık Denizi'nden Karadeniz'e kadar korumanın önemine tekrar değineceğiz. Ukrayna'ya desteğimizi devam ettirmeye değindik.

Ukrayna'nın tarım ürünlerini farklı destinasyonlara nasıl ulaştırabileceğimizi konuştuk. Farklı boyutlarıyla meseleyi ele alabilmek çok önemli. Ticari gemilerin mayınlara değmeden ilerlemesini sağlamak önemli.

Finlandiya ve İsveç'in açık kapı politikasını desteklemesini de konuştuk. Bu iki ülkenin bize katılması toplu savunmamıza ve güvenliğimize şüphesiz katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda buradaki yapıcı diyaloğu destekleyip takdir ettiğimizi de belirtmek istiyorum. Umuyoruz ki, bu yapıcı diyalog en yakın zamanda olumlu gelişmeleri beraberinde getirecektir."

RAU: İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA KATILMASINI ÖNEMLİ BULUYORUM

Ortak basın açıklamasının ardından Bakanlar, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Polonya Dışişleri Bakanı Rau, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım süreciyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması elzem. Güçlenmemiz için bu şart. İsveç ve Finlandiya'nın neden şimdi katılmak istediğini anlıyoruz. Avrupa'daki kötüleşen şartlardan olduğunu biliyoruz. Öte yandan şunun farkındayız ki, bu karar tamamen titizlikle düşünülerek NATO müttefiklerin faydasına olmalı. Türkiye de bunlara dahil. Bu tartışmanın en iyi şekilde düzeleceğine dair inancımı yenilemek istiyorum. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını önemli buluyorum."

ÇAVUŞOĞLU: MAKEDONYA'NIN NATO'YA ÜYELİĞİ 11 YIL SÜRDÜ

Çavuşoğlu ise İsveç ve Finlandiya heyetlerinin görüşmesine ilişkin kendisine yöneltilen soruyu şöyle cevapladı:

"Türkiye'nin bu süreçteki tutumu gayet açık. Sayın Cumhurbaşkanımız, İsveç ve Finlandiya liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde de Türkiye'nin bu konudaki tutumunu açık bir şekilde iletti. Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını her zaman desteklemiştir. İkincisi, iki ülkenin adaylığı ile ilgili Türkiye'nin koyduğu rezervin nedeni açık. Bu iki ülkenin terör örgütlerine, PKK, YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine yaptıkları destek. NATO içinde dayanışma hepimizi için önemli. Müttefik olmak için geçerli. İki ülkenin güvenlik endişelerini anlıyoruz. Ancak Türkiye'nin de güvenlik endişelerinin anlaşılması gerekiyor. Bizim neye karşı çıktığımızı anlıyor.

Bu iki ülkeden somut adımlar atmasını bekliyoruz. NATO gibi bir ittifaka üye olmak istiyorsa terör örgütlerine desteği kesmek zorunda. Makedonya'nın üyeliği 11 yıl sürdü. Yunanistan Makedonya'nın ismini değiştirmesini istedi. Biz kimseden ismini değiştirmesini istemiyoruz.

Bize yönelik savunma kısıtlamalarının kaldırılması gerekiyor. Bu tür kısıtlamalar dost ülkelere karşı alınmaz. Diğer ülkelerin de bu konuda teşvik için adım atmaları gerekir."