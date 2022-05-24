Mevlüt Çavuşoğlu: Filistin Davasına Desteğimiz, İsrail ile İlişkilerimizin Seyrinden Tamamen Bağımsızdır - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin- Türkiye Ortak Komitesi'nin ikinci toplantısının ardından, yarın İsrail'i ziyaret edeceğini belirterek, "İsrail ile ilişkilerimizdeki normalleşme sürecinde Filistin yönetimiyle eş güdümü sürdürüyoruz. Filistin davasına desteğimiz, İsrail ile ilişkilerimizin seyrinden tamamen bağımsızdır. Filistin politikamızın değişmesi mümkün değildir. Diyaloğun gerginliği azaltmada önemli katkı sağlayacağına, Filistinlilerin sesinin daha fazla duyurulmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin- Türkiye Ortak Komitesi'nin bugün Filistin'de yapılan ikinci toplantının ardından, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu'nun ziyaretinin Filistin için önemine değinen Malki, şunları söyledi:

MALKİ: TÜRKİYE, FİLİSTİN HALKININ MÜCADELESİNİ DESTEKLİYOR

"Önce bakanlar olarak bir araya gelip Filistin topraklarındaki durumu ve diğer ayrıntıları ele aldık. İşgal altındaki Filistin topraklarındaki durumu anlattım. Türkiye tarafı, özellikle ele aldığımız ikili konularda iyimser olduğunu belirtti. İkili ilişkilerimiz asildir, güçlüdür, köklüdür.

Çok asil ve güçlü zemin üzerinden hareket ediyoruz. Güçlü ilişkilerimiz var. İlişkilerimizi ilerletmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Türkiye, sürekli bize destek sağlamaktadır, Filistin halkının mücadelesini desteklemektedir. Başkenti Kudüs olmak üzere Filistin devleti kurma çabamıza destek vermektedirler.

Durumumuzu güçlendirmek için özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız için desteğiniz çok önemlidir. İmzaladığımız anlaşmalar ilişkilerimizi daha da güçlü hale getirecektir. Ortak komite toplantısı başarılı geçti.

Bu ziyaret, tarihi bir ziyarettir. İki ülke arasındaki ilişkinin de bir göstergesidir. Liderlerimiz de toplantılarımızın başarılı geçmesi için bize destek veriyorlar."

ÇAVUŞOĞLU: TİCARET HACMİMİZİ 2 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE ÇIKARABİLECEĞİMİZİ KONUŞTUK

Malki'nin ardından konuşan Çavuşoğlu ise Pençe Kilit operasyonu kapsamında şehit olan üç Mehmetçiğe ve ailelerine başsağlığı diledi. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye, Filistin'in ikinci ticaret ortağı. Bugün, özellikle ikili ticaret hacmimizi 2 milyar dolar hedefine çıkarabileceğimizi konuştuk. Bazı ürünler için kota artırımına gitmiştik. Filistin'in de Türkiye'ye ihracatını artırmak için elimizden gelen gayreti beraber göstereceğiz.

Filistin'in ekonomik altyapısının güçlendirilmesi, zor şartlar altında yaşayan Filistinli kardeşlerimizin refahını artıracaktır. Cenin sanayi bölgesinin inşa edilmesi konusunu kabine toplantısında da ele aldık. En kısa zamanda bunu gerçekleştirmemiz lazım, çünkü çok uzun zaman oldu.

"FİLİSTİN DAVASI TÜRKİYE'DE PARTİLER ÜSTÜ BİR MESELE"

Filistinli gençlerin Türkiye'deki üniversitelere ilgi göstermesinden mutluluk duyuyoruz. Türkiye burslarından en çok faydalanan öğrenciler de Filistin'de. İhtiyaç olduğu halde Türkiye burslarını artıracağımızı da söylemek isterim.

Türkiye'nin Filistin davasına verdiği önem herkes tarafından bilinir. Türkiye, her zaman Filistin davasını savunmada en önde olmuştur. Türkiye'de tüm kesimlerin gösterdiği bir hassasiyet. Bunun partiler üstü bir mesele olduğunu gördüm. Tüm siyasi partilerden aynı desteği aldım. Bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İki devletli çözüme yönelik birçok olumsuz adım gördük. Dolayısıyla iki devletli çözüm vizyonunu daha diri tutmamız gerekiyor. Yaşanan çatışmalar, yasa dışı yerleşimler, zorla tahliyeler gibi adımlar barış zeminini daha da tahrip ediyor.

" FİLİSTİN DAVASINA DESTEĞİMİZ, İSRAİL İLE İLİŞKİLERİMİZİN SEYRİNDEN TAMAMEN BAĞIMSIZDIR"

1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması şarttır. İki devletli çözümden kimsenin uzaklaşmaması gerekiyor. Bu yönde Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Geçen yıl Gazze'de yaşanan olayın bu yıl tekerrür etmemesi önemliydi. Ancak Mescid-i Aksa'dan gelen çatışma haberleri hepimizi üzdü.

Yarın İsrail'i ziyaret ederek temaslarda bulunacağım. İsrailli mevkidaşımla Filistin meselesini, ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele almayı öngörüyoruz. İlişkilerimizdeki normalleşme sürecinde Filistin yönetimiyle eş güdümü sürdürüyoruz. Filistin davasına desteğimiz, İsrail ile ilişkilerimizin seyrinden tamamen bağımsızdır. Filistin politikamızın değişmesi mümkün değildir. Diyaloğun gerginliği azaltmada önemli katkı sağlayacağına, Filistinlilerin sesinin daha fazla duyurulmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz."