Mevlüt Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mevlüt Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Görüştü

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
Mevlüt Çavuşoğlu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin, "Ukrayna’daki son gelişmeler başta olmak üzere Suriye ve Libya konularını ele aldık" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin, " Ukrayna'daki son gelişmeler başta olmak üzere Suriye ve Libya konularını ele aldık" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

" Ukrayna'dan tahıl ve gıda sevkiyatını mümkün kılacak anlaşmanın imza töreni için İstanbul'da bulunan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştük. Ukrayna'daki son gelişmeler başta olmak üzere Suriye ve Libya konularını ele aldık."

ANKA / Güncel

Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title