Mevlüt Çavuşoğlu: 'Biz, Afrika ya da Başka Bir Yerlere Kolonyalist, Neo-Sömürgeci Bir Yaklaşımla O Ülkelere ya da Kıtalara Gitmiyoruz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Sayın (Emanuel) Macron’un açıklamaları son derece talihsiz olmuştur… Biz, hiçbir yerde Afrika ya da başka bir yerlerde kolonyalist, neo-sömürgeci bir yaklaşımla o ülkelere ya da kıtalara gitmiyoruz gerçekten. Tam tersine eşit, ortak gibi görüyoruz” dedi. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ise "Bunun (Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un açıklamaları) Türkiye ile ilgili olmadığını, başka bağlamda söylenmiş sözler olduğunu hatırlatmak isterim. Afrika kıtasında birçok ortak hedefimiz de var. Sayın Cumhurbaşkanı’nın söylediği yeni sömürgecilik ya da Türkiye ile ilgili değildir" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sayın (Emanuel) Macron'un açıklamaları son derece talihsiz olmuştur… Biz, hiçbir yerde Afrika ya da başka bir yerlerde kolonyalist, neo-sömürgeci bir yaklaşımla o ülkelere ya da kıtalara gitmiyoruz gerçekten. Tam tersine eşit, ortak gibi görüyoruz" dedi. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ise "Bunun (Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları) Türkiye ile ilgili olmadığını, başka bağlamda söylenmiş sözler olduğunu hatırlatmak isterim. Afrika kıtasında birçok ortak hedefimiz de var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği yeni sömürgecilik ya da Türkiye ile ilgili değildir" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile birlikte bakanlıkta bu akşam ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir ziyareti sırasındaki "Türkiye, Rusya ve Çin'de, aktivizm, neo-kolonyal ve emperyalist ajandaları olan ve el altında Fransa düşmanlığı yapan ağlar var. Tek bir düşman var, Fransa. Bunda hepsi birleşiyor" sözlerine ilişkin konuştu.

"SAYIN MACRON'UN AÇIKLAMALARI SON DERECE TALİHSİZ OLMUŞTUR"

Çavuşoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

"İstisnasız tüm ülkelerin de güvendiği ülkelerin başında Türkiye geliyor; dolayısıyla Türkiye'yi burada ya da başka yerde rakip olarak görmek doğru değildir. Ben açıkça söylemek isterim, Sayın Macron'un açıklamaları son derece talihsiz olmuştur. Sonuçta Türkiye olarak biz Afrika'da ya da başka bir yerde hiçbir ülkeyi rakip olarak görmüyoruz ve hiçbir ülkeyle de bir problemimiz yok. Tam tersine herkesle iş birliği yapma arzusundayız. Biraz önce de bahsettim; Fransa, istişarelerimize Afrika kıtasını eklemeyi teklif etti, biz memnuniyetle kabul ettik. Niye? Biz Fransa ile Afrika kıtasında ya da başka yerde ne kadar iş birliği yaparsak bu her şeyden önce Afrika ülkelerinin yararına… Yani, şirketlerimiz ihaleler de yarışabilir bu son derece doğal. Hangisi hak ederse o kazanır; bazen de Türk firması bazen de Fransız firması ama ülkeler olarak rekabet etmemiz gereken bir konu yok.

"HATTA FRANSA, BAZI AFRİKA ÜLKELERİNE GERİ DÖNMEKTE ZORLANIYORSA YARDIMCI OLABİLİRİZ"

Biz, hiçbir yerde Afrika ya da başka bir yerlerde kolonyalist, neo-sömürgeci bir yaklaşımla o ülkelere ya da kıtalara gitmiyoruz gerçekten. Tam tersine eşit, ortak gibi görüyoruz. Zaten Türkiye'nin de şu anda Afrika'da çok popüler olmasının sebebi de bu. Yani, Türkiye seviliyor… Çünkü Türkiye onlara aynı göz hizasında bakıyor; aynı samimi dille konuşuyor. Eşit, ortak gibi görüyor. Tepeden bakmıyoruz biz. O nedenle Türkiye'nin buralarda gücünün artması, popülaritesi artması kimseyi rahatsız etmemeli. Hatta Fransa, bazı Afrika ülkelerine geri dönmekte zorlanıyorsa yardımcı olabiliriz. Çünkü, Türkiye güvenilir bir ortak ama şunu söylemek isterim, yani bir Afrika Zirvesi gerçekleştirildiği zaman en çok katılım sağlayan iki ülke varsa bunlardan bir tanesi Fransa, bir tanesi de Türkiye… Biz niye birbirimizi rakip olarak görelim? Gelin Afrika'nın kalkınmasına birlikte katkı sağlayalım."

"CUMHURBAŞKANI'NIN SÖYLEDİĞİ YENİ SÖMÜRGECİLİK YA DA TÜRKİYE İLE İLGİLİ DEĞİLDİR."

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna da şöyle konuştu:

"Sayın Bakanı (Çavuşoğlu) tebrik ettim. Türkiye'yi sitayişle andım. Çünkü tahıl konusunda temmuz ayında çok önemli bir başarı elde ettiler… Bunun (Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları) Türkiye ile ilgili olmadığını, başka bağlamda söylenmiş sözler olduğunu hatırlatmak isterim. Afrika kıtasında birçok ortak hedefimiz de var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği yeni sömürgecilik ya da Türkiye ile ilgili değildir."