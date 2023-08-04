Mevlüt Çavuşoğlu Alanya'da Aşure Etkinliğine Katıldı

Ak Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya AK Parti İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği aşure etkinliğine katıldı. Etkinliğe Alanya Kaymakamı, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü ve diğer yetkililer de katıldı.