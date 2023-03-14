Mevlüt Açık'ın hayatı ve dijital dünyaya bakışı

Dijital alandaki başarılarının yanı sıra, yazarlık deneyimleri ile de adından söz ettiriyor. Deneme türünde ortaya çıkardığı yazıları ve "Cansızım" isimli eseriyle 2015 yılında güzel bir başarı yakalamıştır. Nice yayına alınmayan emsalsiz kitabında kalemini ustalıkla konuşturmuştur.

MEVLÜT AÇIK'TAN ÇAĞIN TEKNOLOJİSİ YORUMU

Sosyal mecrada isminden sıklıkla söz ettiren Açık, kısa sürede büyük kitlelere hitap eden bir kimliğe sahip. Mevlüt Açık, dijital anlamda çağımızdaki önemi belirten açıklamalarını şu şekilde dile getiriyor, "Globalleşen dünyada teknoloji her alanda hızla ilerleyerek yaşantımızı derinden etkilemiştir. Teknolojinin bu değişim ve gelişimi, iletişim teknolojilerinin de tekamülüne neden olarak iletişimin her alanda sayısallaşmasına neden olmuştur. Böylece gerek sosyal hayat gerekse medya ve medya uzantılı eğitim mecrasında dijitalleşme sürecine girilmiştir."

MEDYA OKURYAZARLIĞI BİR İHTİYACA DÖNÜŞÜYOR

Instagram hesabının sahibi sözlerini bu şekilde tamamlıyor, medya okuryazarlığının, eğitim alanında bir ihtiyaca dönüştüğünü vurguluyor. Ayrıca, genç bireylerin değişen ve gelişen yeni iletişim teknolojilerinden ve dijital iletişim ortamlarından gelen bilgileri anlama, yorumlama ve bu bilgileri karşı tarafa aktarabilmelerinin ehemmiyetine değiniliyor.