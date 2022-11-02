MEVLÜDE GENÇ'İN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

ALMANYA'nın Solingen kentinde 1993 yılında Neo-Nazi 4 Alman tarafından kundaklanan evlerinde, iki kızı, iki torunu ve bir yeğenini kaybeden, 'Bilge Ana' olarak bilinen ve 30 Ekim'de ülkede hayatını kaybeden Mevlüde Genç'in (80) cenazesi defnedilmek üzere Türkiye'ye getirildi.

ALMANYA'nın Solingen kentinde 1993 yılında Neo-Nazi 4 Alman tarafından kundaklanan evlerinde, iki kızı, iki torunu ve bir yeğenini kaybeden, 'Bilge Ana' olarak bilinen ve 30 Ekim'de ülkede hayatını kaybeden Mevlüde Genç'in (80) cenazesi defnedilmek üzere Türkiye'ye getirildi.

Mevlüde Genç'in cenazesi, Almanya'da kundaklanan evinin önünde dün yapılan törenin ardından Türk Hava Yolları'na ait TK2818 sefer sayılı tarifeli uçakla Türkiye'ye getirildi. Genç'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, eşi Durmuş Genç ile yakınları ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'in bulunduğu uçak, saat 04.20'de Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi. Genç, son yolculuğuna uğurlanmak üzere, memleketi Amasya'ya gönderildi. Genç, Taşova ilçesine bağlı Mercimek Köyünde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.