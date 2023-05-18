Mevlit tartışması: 1 ölü, 3 yaralı

ADANA'da kavga ettiği kayınbiraderleri Harun ve Süleyman Şimşek ile kendilerini ayırmak isteyen halası Müzeyyen Çırak'ı yaralayıp, eşi Burcu Cöddü'yü (31) öldüren katil zanlısı Uğur Cöddü (37), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ADANA'da kavga ettiği kayınbiraderleri Harun ve Süleyman Şimşek ile kendilerini ayırmak isteyen halası Müzeyyen Çırak'ı yaralayıp, eşi Burcu Cöddü'yü (31) öldüren katil zanlısı Uğur Cöddü (37), sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kavganın, Uğur Cöddü'nün, mevlit için babasının evine gitmek isteyen eşine engel olmasından dolayı yaşandığı ortaya çıktı.

Olay, 15 Mayıs günü saat 18.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi Burcu Cöddü ile tartışan Uğur Cöddü, evinin önüne gelen kayınbiraderleri Harun ile Süleyman Şimşek ve kayınpederi Metin Şimşek'le tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 2 çocuk annesi Burcu Cöddü ve halası Müzeyyen Çırak, araya girmek istedi. Uğur Cöddü, yaşanan arbede sırasında ruhsatsız tabancası ile rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar eşi Burcu Cöddü, kayınbiraderleri Süleyman ve Harun Şimşek ile halası Müzeyyen Çırak'a isabet etti. Yaralılar kanlar içinde yere yığıldı.

Emniyetteki sorgusunda olayı anlatan Uğur Cöddü, "Harun ve Süleyman'ın üst katta yaşayan babamı dövdüğünü gördüm. Sonrasında beni darbetmeye başladılar. Ben de tabancamı çıkarıp önce havaya, ardından da rastgele ateşledim" dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cöddü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.