Mevlit Programında Yiyeceklerden Rahatsızlanan 29 Kişi Hastaneye Başvurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir mevlit programında yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle 29 kişi hastaneye başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde mevlit programında yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 29 kişi hastaneye başvurdu.

İncirli Mahallesi'nde N.K. (80), yaklaşık 50 kişilik mevlit programı düzenlemek için ünlü bir mağazadan aldığı malzemelerle yemek yaptı.

Davetlilere mevlitte tavuk, pilav, ayran ve aşure ikramında bulunuldu. Yemek yiyen davetlilerden 29 kişi bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Alaçam Devlet Hastanesine başvurdu.

İhbar üzerine olay yerine Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Mevlitte yenilen yemeklerden numune alan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hastaneye başvurusu sayısının artabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı

İşte Donald Trump'ı çileden çıkaran olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan gazeteci İrfan Değirmenci serbest bırakıldı

Gözaltına alınan İrfan Değirmenci hakkında karar
İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler

İsrail sürgün haritasını yayımladı! Mahalleleri tek tek işaretlediler
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin beklediği güzel haberleri art arda sıraladı
Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı

Kamikaze drone, Rus askerini tuvalette yakaladı! Sonrası korkunç
Pakistan'da şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü

Şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü
İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu

İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.