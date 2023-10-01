Mevlid-i Nebi Haftası'nda Kahramankazan'da Sabah Namazı Buluşması

Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Kahramankazan ilçesinde düzenlenen sabah namazı buluşması programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Kahramankazan ilçesinde sabah namazı buluşmaları programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından Satıkadın Mahallesi'ndeki Merkez Ulu Cami'nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Anne ve babalar çocuklarının ellerinden tutarak birlikte camiye geldi.

Hep birlikte sabah namazının kılınmasının ardından Kur'anı Kerim okundu, tekbirler ve salavatlar getirildi. Program, İlçe Müftüsü Dr. Mahmut Ay'ın duasıyla sona erdi.

Namaz çıkışında cami avlusunda Kahramankazan Belediyesi tarafından vatandaşlara çorba ikram edildi. Kurulan stantlardan çorbalarını alan vatandaşlar çorbalarını içerken bir yandan da birbirleriyle sohbet etme imkanı buldu.

Müftü Ay cemaate hitap ederek sabah namazının önemine dair konuşma yaptı.