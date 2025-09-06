Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Balıkesir'de Coşkuyla Kutlandı

Balıkesir İl Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Zağnos Paşa Camisi'nde düzenlenen sabah namazı buluşması, çocuklar ve gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen ve Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın da katıldığı buluşmada gençlere ve ailelere hitaben konuşmalar yapıldı.

Program kapsamında yapılan çekilişle 3 bisiklet, 30 akıllı saat, 30 zeka oyunu ile binin üzerinde futbol, voleybol ve hentbol topu hediye edildi. Hediyeler, İşliyen ve Yaşar tarafından çocuklara takdim edildi.

Etkinlikte ayrıca katılımcılara çorba ikram edildi.

Balıkesir İl Müftülüğünce programın gerçekleştirilmesine maddi ve manevi katkı sağlayan hayırseverlere, iş insanlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve din görevlilerine teşekkür edildi.