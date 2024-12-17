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Mevlana'nın Vuslat Yıl Dönümü Töreninde Kültürel Miras Vurgusu

Mevlana'nın Vuslat Yıl Dönümü Töreninde Kültürel Miras Vurgusu
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde, Mevlana'nın kültürel mirasını koruma ve dünya genelinde yayma kararlılığını dile getirdi. Ersoy, insanlığın huzur ve dayanışmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana'yı anma töreninin asırlar boyunca benzersiz bir ahenk içerisinde dilden dile, gönülden gönüle bugüne ulaşan köklü bir kültür mirasının benzersiz bir iz düşümü olduğunu belirterek, "Bizler bu mirası muhafaza etmeye, bu sesi dünyanın farklı coğrafyalarına ulaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

Ersoy, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi minnet ve rahmetle yad ettiğini söyledi.

İnsanlık tarihi boyunca, belli dönemlerde gücü elinde bulunduran birçok farklı devletin, birlik duygusunu kaybetmenin bedelini ağır şekilde ödediğini anlatan Ersoy, bugün dünyanın farklı noktalarında yaşanan birçok sorunun temelinde de insanların dayanışma ve kardeşlik ruhundan uzaklaşmasının yattığını dile getirdi.

Ersoy, dünyanın dört bir yanında devam eden çatışmaların ve zulümlerin insanların zorla yurtlarından edilmesini, kadınların, çocukların, yaşlıların kaderine terk edilmesini ve işgalleri beraberinde getirdiğini vurgulayarak, "Mevcut kaos, karmaşa ve çatışma ortamlarını göz önüne aldığımızda Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli gibi bu mukaddes toprakların çıkardığı abide şahsiyetlerin bizlere ulaştırdığı erdem ve değerlere tüm insanlığın ne kadar muhtaç olduğunu bir kez daha anlıyoruz." diye konuştu.

"Bu sesi dünyanın farklı coğrafyalarına ulaştırmaya devam edeceğiz"

İnsanların Mevlana'dan yaşamı güzelleştirmeyi, hayrı konuşmayı, kendisine layık gördüğünü dostlarına da layık görmeyi öğrendiğini aktaran Ersoy, tüm dünya milletlerinin insanlığı hatırlamak için bu çağrıya kulak vermesi gerektiğini kaydetti.

Ersoy, şöyle devam etti:

"İçine düşülen şiddet ve anlamsızlık girdabından ancak bu şekilde kurtulabiliriz. Mevlana'nın çağrısına, insanlığın kaybolan huzuru ve düştüğü ümitsizlik girdabından kurtulması için her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bugün burada izleyeceğimiz tören; asırlar boyunca benzersiz bir ahenk içerisinde dilden dile, gönülden gönüle günümüze ulaşan köklü bir kültür mirasının benzersiz bir izdüşümüdür. Bizler bu mirası muhafaza etmeye, bu sesi dünyanın farklı coğrafyalarına ulaştırmaya devam edeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu çağrıyı, sınır tanımadan farklı coğrafyalara ulaştırmak ise bizim en temel görevlerimiz arasında yer almaktadır. Bu eşsiz kültürün muhafazası, aslına uygun icrası ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasına dönük birçok uygulama ve düzenlemeyi yürürlüğe almış bulunmaktayız."

"Celaleddin Rumi gibi bir değere sahip olduğumuz için rabbimize sonsuz şükrediyoruz"

Her yıl düzenlenen Hazreti Mevlana'nın Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin gönül coğrafyasındaki büyük değerlerin maneviyatları önünde bir saygı duruşu niteliğinde olduğuna dikkati çeken Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu hislerle, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen siz Mevlana dostlarını saygıyla selamlıyor, asırlar boyunca üstadın izinden giden gönül ehli merhumları rahmetle anıyor, değerli sanatçılarımıza, Bakanlığımızdaki çalışma arkadaşlarıma, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine gönülden şükranlarımı sunuyorum. Mevlana Celaleddin Rumi gibi bir değere sahip olduğumuz için rabbimize sonsuz şükrediyor, vuslatının 751. yıl dönümünde Hazreti Mevlana'yı rahmetle yad ediyorum."

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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