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Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Mamak'ta Anıldı

Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Mamak'ta Anıldı
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Mevlana Celaleddin-i Rumi, 751. vuslat yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte sevgi, saygı ve hoşgörü mesajlarıyla anıldı. Mamak Belediye Başkanı Şahin, Mevlana'nın insanlığa ışık tuttuğunu vurgulayarak, hoşgörü ve kardeşliğin günümüzde daha çok önem taşıdığını ifade etti.

Mevlana Celaleddin-i Rumi, 751. vuslat yıl dönümünde Mamak'ta düzenlenen törenle anıldı.

Mamak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümü dolayısıyla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde anma etkinliği düzenlendi.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ile çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte, Mevlana'nın sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşliğe dair mesajları anlatıldı.

Belediye Başkanı Şahin, Mevlana'nın hoşgörü ve kardeşlik mesajlarının günümüzde çok daha iyi anlaşılması gerektiğini söyledi. Şahin, "Mevlana, çağları aşan sözleri ve gönüllere dokunan felsefesiyle tüm insanlığa ışık tutmuştur. Bugün dünyamız sevgiye, kardeşliğe ve dostluğa her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Mevlana'nın 'Biz birleştirmek için geldik, ayırmak için değil' sözünü unutmamalıyız. Tüm zorlukları paylaşarak ve dostlukla aşabiliriz." dedi.

Programda Mamak Belediyesi Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından Şeb-i Arus Sema Töreni icra edildi.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
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