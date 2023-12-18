Haberler ›› Güncel ›› Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

18 Aralık 2023 00:10 Güncelleme: 00:12 Abone Ol

Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Sema Ayini Şerifi icra edildi. Törende sanatçı Ahmet Özhan tasavvuf müziği konseri verdi ve IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç Mesnevi sohbeti yaptı. Törene birçok önemli isim katıldı.