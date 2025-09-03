Mevlana Mest-i Aşk Filmi 17 Ekim'de Vizyona Giriyor

Yönetmen koltuğuna İranlı yönetmen ve senarist Hassan Fathi'nin oturduğu "Mevlana Mest-i Aşk" filmi, 17 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Content Turkey tarafından izleyiciye sunulan yapım, Mevlana'nın gönül yoldaşı Şems-i Tebrizi'nin esrarengiz kayboluşunu ve bu olayın Mevlana'nın hayatındaki derin yankılarını beyaz perdeye taşıyor.

Görüntü yönetmenliğini Morteza Poursamadi'nin üstlendiği tarih ve dram türündeki film, Fahir Atakoğlu imzalı müzikleriyle de seyirciyi duygu yüklü bir yolculuğa çıkarıyor.

Mevlana ve Şems arasındaki dostluk, aşk ve arayış temasını sinema diliyle yeniden yorumlayan film, yalnızca tarihi bir döneme ışık tutmakla kalmayıp aynı zamanda insanın içsel yolculuğunu, sevgi ve dostluğun derinliğini beyaz perdeye aktarıyor.

Zengin oyuncu kadrosuyla öne çıkan yapımda Parsa Pirouzfar, İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Burak Tozkoparan, Halit Ergenç ve Shahab Hosseini rol aldı.

Filmin çekimleri, İstanbul, Konya, İzmit ve Gebze'deki özel film platolarında 4 ayda tamamlandı.