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Mevlana Kalkınma Ajansı Aralık Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

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Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) aralık ayı yönetim kurulu toplantısı Karaman'da yapıldı. Toplantıda Konya - Karaman bölgesinin kalkınmasına yönelik konular ele alındı.

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) aralık ayı yönetim kurulu toplantısı Karaman'da yapıldı.

Karaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, bir otelde Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'in başkanlığında, Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın da katılımıyla Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Aralık Ayı Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, ilde gerçekleştirilen ve Konya - Karaman bölgesinin kalkınmasına yönelik konuların ele alındığı toplantıda İl Genel Meclisi Başkanı Eyyup Çayır, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı ile MEVKA Uzmanlarının yer aldığı ifade edildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni cihazlar alındı

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi için tedavi hizmetlerinde kullanmak üzere yeni tıbbi cihazlar alındı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Halil İbrahim Taşçı, gazetecilere hastanede yaptığı açıklamada, vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde, hastane bünyesine iki adet diyaliz cihazı, bir adet taşınabilir ventilatör, bir adet taşınabilir röntgen cihazı ve bir adet ekokardiyografi cihazının Sağlık Bakanlığı tarafından hastaneye kazandırıldığını söyledi.

Taşçı, "Gelen cihazların kurulumu yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Hastanemize kazandırmış olduğumuz, hastalarımızın şifaya kavuşmasında yol gösterici olan bu son teknoloji cihazlarımızın, Karamanlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Gençlik Koordinatörlüğü İl ve İlçe İstişare Toplantısı gerçekleştirildi

Karaman İl Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü'nde görev yapan personelin katıldığı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Müftüsü Faruk Gürbüz, İmam-ı Rabbani Camii Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, gençlik çalışmalarının önemine değindi, gençlik faaliyetlerinin, başkanlığın kuruluş gayesine hizmet eden önemli bir hizmet alanı olduğunu ifade etti.

Programda İl Vaizi ve Gençlik Koordinatörü Salih Han da 2023 yılında uygulanan projeler ve gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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