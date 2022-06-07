Mevlana İdris Zengin, yarın İstanbul'da toprağa verilecek - Haberler

Mevlana İdris Zengin, yarın İstanbul'da toprağa verilecek
AA - Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
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Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin, 56 yaşında Kahramanmaraş'ta vefat etti.
Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin, 56 yaşında Kahramanmaraş'ta vefat etti.
Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren Zengin, yarın İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.
Zengin, ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedilecek.
AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel