Mevlana İdris Zengin, yarın İstanbul'da toprağa verilecek - Haberler

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Mevlana İdris Zengin, yarın İstanbul'da toprağa verilecek

AA - Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
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Mevlana İdris Zengin, yarın İstanbul'da toprağa verilecek

Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin, 56 yaşında Kahramanmaraş'ta vefat etti.

Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin, 56 yaşında Kahramanmaraş'ta vefat etti.

Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren Zengin, yarın İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Zengin, ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedilecek.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel

Mevlana İdris Kahramanmaraş İstanbul Güncel Haberler

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