MEVKA Yönetim Kurulu Toplantısı Karaman'da yapıldı - Haberler

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Yönetim Kurulu toplantısı Karaman Valisi ve MEVKA Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Akkoyun'un başkanlığında, Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın da katılımıyla yapıldı.

Karaman Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Genel Sekreter İhsan Bostancı tarafından MEVKA'nın çalışma alanları ve gerçekleşen projeler hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

Planlanan projelerin de ayrıca ele alındığı toplantıda, kentsel ve kırsal yerleşim sistemlerinin araştırılması amacıyla Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü (KAGM) tarafından yürütülen Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması Projesi (YER-SİS) ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya, Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Eyüp Çayır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve kurum amirleri ile MEVKA uzmanları katıldı.