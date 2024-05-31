MEÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için çadır kurdu

Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencileri, bazı sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve ABD'de bulunan üniversitelerde başlayan eylemlere destek olmak amacıyla çadır kurarak nöbet tutmaya başladı.

Anadolu Gençlik Derneği üyesi öğrenciler, MEÜ Çiftlikköy Kampüsü'ndeki Cumhuriyet Alanı'nda "Gazze Dayanışma Çadırı" kurdu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için nöbet tutmaya başlayan katılımcılar, boyunlarına kefiye takıp Filistin ve Türk bayrağı açtı. Öğrenciler Türkçe, İngilizce ve Arapça dövizlerle de İsrail'e tepki gösterdi.

Anadolu Gençlik Derneği Mersin Şubesi Başkan Yardımcısı Bayram Yücel, gazetecilere, Gazze'de savaşın sona ermesini istediklerini söyledi.

İsrail'i protesto etmek için çadır nöbeti başlattıklarını anlatan Yücel, "Filistinli kardeşlerimizin yalnız olmadığını, meseleye bakış açımızın daha büyük olduğunu ve Filistin özgür oluncaya kadar dünyada yapılan bu tür eylemlere destek olacağımızı göstermek için toplandık." dedi.

Öğrencilerden Harun Oruç da Filistin'de insan hakları ihlallerinin yaşandığını belirterek, "Gazze'de olan katliama karşı susmayacağız. Her zaman onların yanındayız." değerlenirmesinde bulundu.

Çadır nöbeti yarın sona erecek.