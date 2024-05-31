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MEÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

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Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve ABD'deki üniversitelerde başlayan eylemlere destek olmak amacıyla çadır kurarak nöbet tuttu. Protestolar, çadırın kurulduğu alanda devam etti.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencilerinin bazı sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve ABD'deki üniversitelerde başlayan eylemlere destek olmak amacıyla çadır kurarak tuttukları nöbet tamamlandı.

Anadolu Gençlik Derneği üyesi öğrenciler tarafından, MEÜ Çiftlikköy Kampüsü'ndeki Cumhuriyet Alanı'nda kurulan "Gazze Dayanışma Çadırı"nda protestolar bugün de devam etti.

Öğrenciler alandaki duvarlara "Filistin'i Yalnız Bırakma", "Çocuklar Öldürülüyor" pankartları astı, Filistin ve Türk bayrağı açtı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya gelen katılımcıların nöbeti bugün sona erdi.

Öğrencilerden Mehmet Şerif Akbaş, AA muhabirine, yardım nöbetinin sonuna geldiklerini söyledi.

Sabır ve azimle zulme karşı durmaya devam edeceklerini dile getiren Akbaş, "Gazzeli kardeşlerimizin vicdanımızla, duamızla yanlarında olduğumuzu belirttik. Acılarını paylaşmaya devam edeceğiz. Unutmayacağız, kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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