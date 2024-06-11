MEÜ'de Gübrelerde Kekleşme ve Tozlaşma Sorunu İçin Yerli Katkı Maddeleri Üretilecek

Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) hazırlanan projeyle gübrelerde yaşanan kekleşme ve tozlaşma sorunu için gübre kaplama ve patentli yerli katkı maddelerin üretilmesi amaçlanıyor.

MEÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Kürşad Körbahti yürütücülüğünde "Gübrelerin Üretim Sonrasında Fiziksel Özelliklerinin Korunması Amacıyla Alternatif Kimyasal Ürünlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Proses Optimizasyonu" başlıklı TÜBİTAK destekli proje hazırlandı.

Hazırlanan projeyle Türkiye'nin gübrelerde ithalata bağımlılığın azaltılması ve gübrelere uygun kaplama ve katkı maddelerinin üretimi hedefleniyor.

Prof. Dr. Bahadır Kürşad Körbahti, gazetecilere, projeyi üniversite-sanayi işbirliğinde yürüttüklerini söyledi.

Gübrelerle kekleşme ve tozlaşma sorunun bulunduğunu dile getiren Körbahti, gübrelerin tarımsal üretim için önemli kimyasal maddeler olduğunu kaydetti.

Gübrelerin kimyasal ve fiziksel özellikleriyle öne çıktığını anlatan Körbahti, şöyle devam etti:

"Kimyasal özellikleri, bitkiye faydası ilgili. Fiziksel özelliği ise depolama, taşıma ve muhafaza etme aşamasında özelliğini korumasıyla ilgili bir nitelik. Toros Tarım ile yaptığımız bu işbirliğinde, onların da ürün grubunda yer alan NPK gübreleri, azotlu gübreler ve organomineral gübreler ile ilgili kekleşme ve tozlaşma sorununa yönelik katkı ve kaplama malzemeleri geliştirmek. Bu ürünler yurt dışından ithal edilerek kullanılıyor. Bizim amacımız ulusal kaynaklarımızı kullanarak, patentlenecek yeni katkı ve kaplama malzemeleri geliştirmek."

Körbahti, dünyada yıllık yaklaşık 150-200 milyon ton, Türkiye'de ise ortalama 6 milyon ton gübre kullanımının olduğunu belirterek, ton başına 1-2 kilogram da kaplama malzemeleri kullanıldığını kaydetti.

Yapacakları çalışmanın önemine değinen Körbahti, "Bu projemizde iki önemli çıktı var. Bu çıktılarımızdan bir tanesi ulusal kaynaklarımızla yeni ürünler geliştirmek, ikincisi ise sanayinin ihtiyacı olan doktoralı personel yetiştirmek." dedi.

Körbahti, proje kapsamında sanayinin ihtiyacı olan doktoralı personel yetiştirdiklerini de sözlerine ekledi.