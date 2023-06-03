Metruk yapılar uyuşturucu bağımlılarının yuvası haline geldi

Metruk yapılar madde bağımlılarının yuvası oldu

Mahalle sakinleri: "Uyuşturucu kullandıktan sonra ne bulsalar çalıyorlar"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan metruk yapılar, uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline gelirken, mahalleli korkudan dışarı çıkamadıklarını ve önlem alınmasını istedi.

Merkez Yenişehir ilçesi Benusen Mahallesi'nde bulunan metruk evler, uyuşturucu bağımlılarının mesken edindiği yer oldu. Mahalle sakinlerinin korkarak dışarıya çıktığı sokakta, iddiaya göre uyuşturucu bağımlılarının sarhoş olduktan sonra mahallede hırsızlık yaptıkları belirtildi. Madde ve alkol bağımlılarının mekanı haline gelen metruk yapılar mahalleliyi huzursuz ediyor. Vatandaşlar, bilhassa geceleri bu binalara gelen kişilerin alkol ve madde alarak taşkınlık yaptığını söyleyerek, canlarının tehlikede olduğun ifade etti.

Benusen Mahallesi'nde metruk binaların madde bağımlısı gençlerin yuvası haline geldiğini belirten mahalle sakinlerinden Vahit Deniz, boş binalarda kimi zaman yangın, kimi zaman da kavganın çıktığını söyledi. Vatandaşların, mahalledeki cami ve Kur'an kursunu uyuşturucu kullanıcılarının korkusundan kullanamadıklarını ve hırsızlık ihtimaline karşı sürekli caminin kapatıldığını söyleyen Deniz, "Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı şehitlik semtinde ikamet ediyorum. Oturduğumuz mahalle kentsel dönüşüm adı altında depremden önce boşaltıldı. Yer bulan bu mahalleyi terk etti, olmayan da mahallede oturmaya devam etti. Böyle olunca evini boşaltan vatandaşların yerini madde bağımlıları mesken edindi. Geceleri çok tehlikeli oluyor buralar. Komşumuzun kızları akşam iş çıkışı eve geldiğinde aile fertlerinden biri muhakkak sokak başında kendisini alıp öyle eve geçerler. Madde bağımlıları yüzünden ne kablo kaldı ne televizyon çanağı kalmış. Bunlar uyuşturucu kullandıktan sonra ne bulsalar çalıyorlar. Sokağımızda mesela cami var, ama kapısı kilitli. Sebebi ise madde bağımlıları camideki muslukları ve klimaları çalıyorlar. Bizim burada hiçbir şekilde can güvenliğimiz bulunmamaktadır. Vatandaş kendi kapısının önünde komşularıyla oturamıyor. Sebebi ise korkudandır. Yetkililerden tek isteğimiz en azından bir kamera sistemi ile can güvenliğimizi sağlasın. Madde bağımlılarının mesken edindiği metruk binaların yıkımını da yapsınlar lütfen" diye konuştu.