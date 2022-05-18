Metruk evlere operasyonda çalıntı eşya ele geçirildi - Haberler

Kayseri'de metruk evlere düzenlenen operasyonda 1 milyon 500 bin lira değerinde çalıntı eşya ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Melikgazi, Kocasinan, Hacılar ve Talas ilçelerinde 108 metruk ev ile 13 araç kontrol edildi, 91 kişi sorgulandı.

Bir metruk yapıda, çalıntı olduğu tespit edilen yaklaşık 1 milyon 500 bin değerinde elektrik tesisat malzemesi ile asansör yedek parçası bulundu.

Çalıntı eşyaları inceleyen ekipler, failleri tespit etmek için çalışma başlattı.