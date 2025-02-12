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Metruk Evde Define Ararken Gözaltına Alındılar

Metruk Evde Define Ararken Gözaltına Alındılar
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde metruk bir evde define arayan 4 kişi, devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayda kaçak kazıda kullanılan aletlere de el konuldu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde metruk evde define arayan 4 kişi gözaltına alındı.

Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, rutin devriye sırasında Bayındırlık Mahallesi'nde metruk bir evin bahçesinden sesler geldiğini fark etti.

Bahçeye giren ekipler, 4 kişinin kaçak kazı yaptığını belirledi.

Gözaltına alınan 4 kişi, emniyete götürüldü.

Ekiplerce, kaçak kazıda kullanılan hilti, kazma, kürek ve güç kaynağına el konuldu.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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