Metruk Evde Define Ararken Gözaltına Alındılar
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde metruk bir evde define arayan 4 kişi, devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayda kaçak kazıda kullanılan aletlere de el konuldu.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde metruk evde define arayan 4 kişi gözaltına alındı.
Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, rutin devriye sırasında Bayındırlık Mahallesi'nde metruk bir evin bahçesinden sesler geldiğini fark etti.
Bahçeye giren ekipler, 4 kişinin kaçak kazı yaptığını belirledi.
Gözaltına alınan 4 kişi, emniyete götürüldü.
Ekiplerce, kaçak kazıda kullanılan hilti, kazma, kürek ve güç kaynağına el konuldu.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel