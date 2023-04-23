METRUK BİNANIN ÜSTÜNDE KORKUTAN OTOPARK

BEYOĞLU Cihangir Caddesi'ndeki metruk binanın üst katı otopark oldu. Mahalleli, üzerine birden fazla otomobil park edilen terk edilmiş binanın her an çökmesinden korkuyor. Mahallede oturan Zafer Çelikol, "Yoldan geçenler oluyor, çocuklar altında oynuyor. 2-3 gün önce Karaköy'de bir bina çöktü. Burası da çökse ne olacak? Belediye yetkilileri gelip 'Buraya park edemezsiniz' diyemez mi?" dedi. Metruk binanın üzerini otopark olarak işlettiği iddia edilen kişi, "O bina dolgu, 3 senedir araç park ediyoruz. Otopark ve oto yıkama alanı. Tehlikeli görünüyor ama değil" diye konuştu.

Cihangir Caddesi'nde bulunan metruk bina üstü otopark yapıldı. Çevre sakinleri eski ve bakımsız olduğu görülen binanın olası çökme riskinden dolayı endişe duyuyor. Yayaların yoğun şekilde kullandığı bir merdivenin üst kısmındaki binanın üzerindeki otoparkta, araçların düşme riskine karşı önlem alınmaması da dikkat çekti. Yoldan geçenler binanın üstündeki otoparkın fotoğraflarını ve videolarını çekiyor. Öte yandan mahalle sakinleri ise yetkililerin önlem almasını beklediklerini söyledi. Otoparkı işlettiği iddia edilen kişi görüntü alınmasına tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

"BİNA DOLGU, TEHLİKELİ GÖRÜNÜYOR AMA DEĞİL"

"KORKUNÇ BİR ŞEY, ARAÇLAR HER AN DÜŞEBİLİR"

"BURASI ÇÖKSE NE OLACAK?"

"CAN SAĞLIMIZ İÇİN TEHLİKELİ, BARİYER YAPILMALI"

BEYOĞLU BELEDİYESİ: MÜHÜRLENDİ, KIRIP FAALİYETE DEVAM ETTİLER

Beyoğlu Belediyesi tarafından ise "Otopark ve oto yıkama faaliyeti yapan işletme mühürlendi, ancak mührü kırıp tekrar faaliyete devam etti. İşletme hakkında daha önce 2 kez de mühür kırmadan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu" açıklaması yapıldı.