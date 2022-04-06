Metruk binanın tavanı çöktü

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta metruk binanın çöken tavanından düşen parçalar yoldan geçen otomobilin hasar görmesine neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Muvakkit Sokak'taki tek katlı metruk binanın tavanı evin iç kısmına doğru çöktü. Tavandan kopan parçaların bir kısmı da yola döküldü. O sırada binanın önünden geçen bir otomobil hasar gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sokak araç trafiğine kapatıldı.

İtfaiye ve zabıta ekipleri de binada inceleme yaptı.