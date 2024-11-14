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Metruk Binalar Başbakanlığında Toplantı Yapıldı

Metruk Binalar Başbakanlığında Toplantı Yapıldı
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Salihli ilçesinde metruk binalarla ilgili yıkım, idari ve adli tedbirlerin uygulanması konularında Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıya yerel güvenlik güçleri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Salihli ilçesinde metruk binaların durumuna ilişkin Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında toplantı düzenlendi.

Kaymakamlıktaki toplantıda metruk binaların yıkımları, idari ve adli tedbirlerin etkin şekilde uygulanması ve metruk binalara girişleri engelleyecek gerekli tedbirlerin alınmasıyla ilgili konular ele alındı.

Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
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