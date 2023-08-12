Metruk binadan düşen taşlar turist ailesinin yanına düştü

BEYOĞLU'nda, metruk binadan kopan taş parçaları yolda yürüyen turist ailenin hemen yanına düştü. Şans eseri aileden yaralanan olmazken, yerden seken taş parçası bir esnafa isabet etti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BEYOĞLU'nda, metruk binadan kopan taş parçaları yolda yürüyen turist ailenin hemen yanına düştü. Şans eseri aileden yaralanan olmazken, yerden seken taş parçası bir esnafa isabet etti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İstiklal Caddesi Balo Sokak'ta dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı metruk binadan kopan taş parçaları, o sırada sokakta yürüyen turist ailenin hemen yanına düştü. Binanın pencere süslemesinden koptuğu öğrenilen parçalar şans eseri aileden kimseye isabet etmedi. Yerde parçalanarak dağılan taş parçalarından biri, o sırada yol kenarında yemek yiyen bir esnafın kaburgasına çarptı. Esnafın hafif şekilde yaralandığı olay sonrası turist ailenin yaşadıkları şoku uzun süre atlatamadıkları öğrenildi. Binadan kopan taş parçalarının ailenin üzerine düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Sokakta esnaf olan Cihat İnceay binanın uzun süredir kullanılmadığını belirterek, "Akşam saatleriydi, yabancı uyruklu bir aile geçiyordu o sırada. Onların tam ayak hizasına düştü. Bir parça fırladı, bizim arkadaşımızın kaburgasına geldi. Hafif bir zedelenme oldu. Burası eski bir bina. Buraya bir parça düştü, dağıldı. Aile 1 saat boyunca bir iş yerinin önünde oturdu, şoku atlatamadılar. Yaralanan kimse olmadı, sadece arkadaşımız yaralandı" dedi.

Ali Baran Sinmiş adlı esnaf ise "İnsanların kalabalık olduğu, gece saatlerinde, hafif rüzgarlı havada binadan taş düştü. Bir ailenin önüne düştü. Taşlar fırladı, insanlar yaralandı. Aile şoku atlatamadı. Eski bir bina olduğu için taşlar, camlar düşebiliyor. Bir kişinin ölmesine de sebep olabilirdi. Bina kullanılmayan bir bina, önlem yok. Bina eskiden kulüp olarak kullanılıyordu, şimdi boş olarak duruyor" diye konuştu.