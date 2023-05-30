Metruk binada yangın çıktı, mahalleli isyan etti: 'Çocuklarımız risk altında'

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Metruk binadan rahatsız olan vatandaşlar, çocukların risk altında olduğunu söyledi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Metruk binadan rahatsız olan vatandaş, "Burası sürekli yanıyor. Yetkililere sesleniyoruz. Buradan okul öğrencileri geçiyor ve çocuklarımız risk altında" dedi.

Yangın, Atatürk Mahallesi 320. Sokak üzerinde bulunan tek katlı metruk binada çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından büyümeden söndürüldü. Mahalleli ise metruk binadan rahatsız olduklarını ifade etti. Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaş, "Bu metruk binada sürekli olarak madde bağımlısı gençler madde kullanıyor ve burası sürekli yanıyor. Yetkililere sesleniyoruz. Buradan okul öğrencileri geçiyor ve çocuklarımız risk altında" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ