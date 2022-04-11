Metruk binada pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 TL idari para cezası - Haberler

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Metruk binada pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 TL idari para cezası

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Metruk binada pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 TL idari para cezası

Denizli'de metruk bina içerisindeki bahçede yasaklı ırk köpeği besleyen bir kişi ihbarlar üzerine yapılan denetimde kimlik belgeleri olmadığı tespit edilerek, 14 bin 982 TL idari para cezası uygulandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de metruk bina içerisindeki bahçede yasaklı ırk köpeği besleyen bir kişi ihbarlar üzerine yapılan denetimde kimlik belgeleri olmadığı tespit edilerek, 14 bin 982 TL idari para cezası uygulandı. Köpek ise görevliler tarafından barınağa götürüldü.

Olay, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeği metruk bina içerisinde bahçede besleyen A.N., ihbarlar üzerine tespit edildi. Köpeğin kimlik belgeleri olmadığı ve çevreye rahatsızlık verdiği öğrenildi. A.N. isimli vatandaşa "Hayvanları Koruma Kanunu" çerçevesinde 14 bin 982 TL idari para cezası uygulandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri tarafından alınan köpek, koruma altına alındı.

(Semih Can Yılmaz/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Para Cezası, Türk Lirası, Denizli, Köpek, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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