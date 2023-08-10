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Metruk binada çıkan yangın korkuttu

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Erzurum'da metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Bölgede faaliyet gösteren esnaf, binanın tedbir alınması gerektiğini belirtti.

- Metruk binada çıkan yangın korkuttu

ERZURUM - Erzurum'da metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Yakutiye ilçesi Rabiana Mahallesi'nde Taşmağazalar arkasındaki sokakta bulunan iki katlı metruk binada yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede faaliyet gösteren esnaf metruk binayla ilgili bir an önce tedbir alınması gerektiğini belirterek madde bağımlılarının binayı kullandığını ve endişeli olduklarını söyledi.

(MEK-AT-DK-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin Kızılca - Güncel

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