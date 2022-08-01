Son dakika haber | METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN DİĞER BİNALARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler

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Son dakika haber | METRUK BİNADA ÇIKAN YANGIN DİĞER BİNALARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Gelen son dakika haberine göre BURSA'da, metruk binada çıkan yangın, alevler yan taraftaki binalara ulaşmadan söndürüldü.

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BURSA'da, metruk binada çıkan yangın, alevler yan taraftaki binalara ulaşmadan söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'ndeki iki katlı metruk binada çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler metruk binayı tamamen sararken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişiğindeki binaya sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınan yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Osmangazi İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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