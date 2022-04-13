METROPOLİTTEN GÖKÇEADA'DA 200 KİŞİLİK İFTAR - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

METROPOLİTTEN GÖKÇEADA'DA 200 KİŞİLİK İFTAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ÇANAKKALE'de, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis tarafından Gökçeada Şehitler Camii'nde 200 kişilik iftar verildi.

ÇANAKKALE'de, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis tarafından Gökçeada Şehitler Camii'nde 200 kişilik iftar verildi.

Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis adına dün Şehitler Camii'nde verilen 200 kişilik iftar yemeğini, Metropolit Temsilcisi Papaz Nikiforos Taliaduros organize etti. Metropolit Sykis'in ada dışında olması nedeniyle katılmadığı iftar yemeğine, Şehitler Camii'nin bulunduğu Yeni Mahalle'nin muhtarı Muhtar Zeki Çelik ile birlikte ada sakinleri katıldı. Papaz Nikiforos Taliaduros, 'Metropolithane olarak verilen iftar yemeğinin tek amacı saygı, sevgi ve dostluğu pekiştirmektir. Herkese hayırlı ramazanlar diliyoruz, nice sağlıklı bayramların olması dileğiyle' dedi.

Yeni Mahalle'nin muhtarı Muhtar Zeki Çelik ise 'Metropolit beye çok teşekkür ediyoruz ramazanda verdiği iftardan dolayı sağ olsun. Kendilerinin paskalya bayramını da kutluyorum. Aynı aya denk gelmesi güzel bir tesadüf' diye konuştu.

METROPOLİTTEN GÖKÇEADA'DA 200 KİŞİLİK İFTAR

METROPOLİTTEN GÖKÇEADA'DA 200 KİŞİLİK İFTAR

METROPOLİTTEN GÖKÇEADA'DA 200 KİŞİLİK İFTAR

METROPOLİTTEN GÖKÇEADA'DA 200 KİŞİLİK İFTAR

METROPOLİTTEN GÖKÇEADA'DA 200 KİŞİLİK İFTAR

METROPOLİTTEN GÖKÇEADA'DA 200 KİŞİLİK İFTAR

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title