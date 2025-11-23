METROPOLDE KÖY HAYATI - Trabzonluların mega kentteki başkenti İshaklı'da hayat bordo mavi akıyor

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, Trabzon'dan gelenlerin yaşadığı İshaklı Mahallesi'nde sokak lambalarından evlerin cephelerine kadar her yer bordo maviye boyanırken, mahalle halkı hayvancılıkla yaşamını sürdürüyor.

Anadolu Ajansının, çiftçilik, hayvancılık ve arıcılık gibi faaliyetlerin sürdürüldüğü İstanbul'un köy hayatına ilişkin hazırladığı dosya haberin altıncı bölümünde, İshaklı'daki sütçülük faaliyeti ve mahallenin bordo mavi sevdası ele alındı.

İshaklı'nın tek giriş ve çıkışı, köy tabelasının birkaç metre ötesinde, Trabzonspor bayrakları asılı bordo-mavi iki taş direğin arasından geçen yolla sağlanıyor.

Köyün sadece girişi değil, caminin cam vitrayları ve bahçesindeki süs havuzunun ışıkları, kaldırımlar, çitler, bahçe duvarları, bazı evlerin dış cephesi, köy kahvesindeki sandalyeler, köy meydanındaki kamelyalar, kapılar hatta köyün ilkokulu da bordo mavi renklerde boyalı ve sokak lambalarının led ışıkları da bu renkte yanıyor.

Birçok yerde Trabzonspor bayrağı dalgalanıyor, derbi müsabakalarının olduğu gün köyün kahvesinde toplanan mahalleli maçı hep birlikte izliyor, deplasmana hep birlikte gidiyor.

Karadeniz'de çekilen diziler de mahalleli tarafından yoğun ilgi görüyor. Köylünün anlatımlarına göre, bu dizilerin yayınlandığı akşam sokaklar boş kalıyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın 2021 yılında köye yaptığı ziyaret sonrası takımın Süper Lig şampiyonu olması, köyün Karadeniz camiasındaki popülerliğini artırdı.

Bu Trabzon ve Trabzonspor sevgisinin temelinde, köyün 1950'li yıllardan Trabzon'dan gelen aileler tarafından kurulması ve nüfusun yüzde 90'ının Trabzonlu olması yatıyor.

İshaklı'da 500 hane bulunuyor ve nüfusa kayıtlı 1500 kişinin çoğu hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Sütlerini İstanbul'un çeşitli ilçelerine satan köylünün bahçesinde ise Karadeniz mutfağının olmazsa olmazı lahana eksik olmuyor.

AA ekibi, İshaklı'nın meralarını, Trabzonspor tutkusunu gösteren yerlerini görüntüledi.

Mahalle kahvesinde oturan iki kişiden birinin bordo, diğerinin lacivert takke takması dikkati çekti.

"Hocalarımız buraya gelirse şampiyon olurlar, bu köy uğurlu"

İshaklı'yı anlatan muhtar Ali Cinal, mahallenin nüfusunun yüzde 90'ının Trabzon'un birkaç ilçesinden göç eden insanlardan oluştuğunu söyledi.

Mahallenin Trabzon'u yaşatmaya çalıştığını kaydeden Cinal, "Burada hemen hemen her yer bordo mavidir, geceleri sokak lambalarımız bile bordo mavi yanıyor. Trabzon bordoysa İshaklı mavidir. Biz de Trabzon özlemi çok var. Burada her hafta Trabzonspor'un maçına giden insanlar var." diye konuştu.

Cinal, mahallede Trabzonspor tesisi yapılmasını istediklerini belirterek, "Şampiyon olduğumuz sezonun başında teknik direktörümüz Abdullah Avcı gelmişti buraya. O sezon Trabzonspor şampiyon oldu. Hocalar buraya gelmeden demek ki Trabzonspor şampiyon olamıyor, hocalarımız buraya gelirse şampiyon olurlar inşallah. Bu köy uğurlu." ifadelerini kullandı.

Köyün giriş ve çıkışının aynı yoldan sağlanmasını Cinal, "Burası Trabzon işte, giriyorsun çıkamıyorsun, aynı Avni Eker gibi. Tek giriş çıkış olması araç trafiğini azaltıyor, işi olan gelir, başka kimse gelmez." sözleriyle açıkladı.

Cinal, "Bizim için bir Türk, ikincisi Trabzonspor bayrağı. Bu köy kafa dinlenecek bir yer. Bilhassa Trabzonluların ve Trabzonsporluların bu köyü ziyaret etmesini isteriz. Gelenin başımızın üstünde yeri var, misafir etmekten şeref duyarız." şeklinde konuştu.

"Kendimizi Trabzon'da gibi hissediyoruz"

İshaklı'nın sakinlerinden Kevser Eraydın, köyde tarım, hayvancılık ve çiftçilik yapıldığını, köydeki herkesin Trabzonlu olması nedeniyle her yerin bordo mavi olduğunu anlattı.

Eraydın, "Işıklar bile bordo mavi, kendimizi Trabzon'da gibi hissediyoruz. Eşimde de Trabzonspor sevdası var. Formaları, bere, kaşkol, atkıları hep bordo mavi. Trabzon'a gittiğimde yabancılık çekmiyorum. Orası da burası da aynı. Burası Trabzon'un İstanbul şubesi." diye konuştu.

Köyde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Cafer Şimşek de İshaklı'nın küçük bir Karadeniz köyü olduğunu ifade etti.

Şimşek, köyden 15 dakikada kentin merkezi yerlerine gidebildiklerini vurgulayarak, "Bizim için şehirde yaşamak çok sıkıntıdır. Arada bir gidiyoruz ama trafik çok yoğun oluyor, gittiğimizde pişman oluyoruz. Bazı ihtiyaçlar için mecburen şehre iniyoruz. Burada rahatız, burada yaşadığımıza şükrediyoruz. Trafik yok, yeşilliğin içindeyiz." dedi.

Köylerini çok sevdiğini kaydeden Şimşek, "Burada yaşadığımız için kendimizi biraz özel hissediyoruz. Çoğumuz da akrabayız Neredeyse Trabzon'un bir köyünü boşaltıp buraya geldik. Burada doğdum, büyüdüm ama asıl Trabzonluyuz, yine bir ayağımız orada. Maçları da kalabalıkla hep birlikte izliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kanımız da rengimiz de suyumuz da Trabzon"

İshaklı'da hayvancılıkla uğraşan Yusuf Balta ise daha önce fabrikada çalışıp emekli olduğunu, 30 yıldır İshaklı'da yaşadığını anlattı.

Balta, süt satmak için birçok yere gittiklerini söyleyerek, "Çekmeköy, Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy, Kartal'daki mahallelerimizde müşterilerimiz var. Günlük dağıtım yapıyoruz. İnsanlar, 'Nereden geliyorsunuz, köyden misiniz' diye soruyorlar. Biz de 'Gerçekten köyde yaşıyoruz, hayvanlarımız var' diyoruz." şeklinde konuştu.

Trabzon'daki kadar dağ, dere, şelale, kayalık olmasa da İshaklı'nın doğası ve insanlarıyla Trabzon'u fazla aratmadığını dile getiren Balta, şöyle konuştu:

"Biz doğma büyüme Trabzonlu olduğumuz için kanımız da rengimiz de suyumuz da Trabzon. Özellikle şu anda televizyonda 'Taşacak Bu Deniz' dizisi var. Genel olarak hepimiz bu diziyi özlemle, keyifle izliyoruz. Hoşumuza gitti, o yörede çekildiği için bize aynı ortamı yaşatıyor. Bir zamanlar Kurtlar Vadisi vardı, aynı o şekilde oldu. Köyde 3-5 tane Beşiktaşlı, 1-2 tane Galatasaraylı var, onlar da Erzurumlu. Fenerbahçeli yok. Maç esnasında dışardan da izlemeye gelenler var. Fenerbahçe veya Galatasaray gol attığında haykırarak sevinç yaşayamasalar da içlerinde bir heyecan oluyordur."