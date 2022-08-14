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Son dakika haber: METRONUN ÖNÜNE ATLADI, VATMAN SON ANDA DURDU; O ANLAR KAMERADA

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Gelen son dakika haberlerine göre BURSA'da bir kişi yolcu almak için istasyona giren metronun önüne atladı.

BURSA'da bir kişi yolcu almak için istasyona giren metronun önüne atladı. Vatmanın aracı durdurmasıyla bu kişi kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi BURSARAY Odunluk İstasyonu'nda meydana geldi. İstasyonda bekleyen yolcular arasında bulunan bir erkek, metronun önüne atladı. Vatmanın istasyona yanaşırken yavaşlamasıyla rayların üzerine atlayan kişi, aracın altında kalmaktan kurtuldu. Yetkililer olaydan yara almadan kurtulan yolcu ile ilgili açıklama yapmazken, görüntülerde istasyondaki yolcular arasında bulunan bir kişinin metro yaklaşırken güvenlik şeridini geçtiği, ardından geri adım attığı görülüyor. Tekrar güvenlik şeridini geçen kişi, bir anda raylara atlıyor. Vatman bu sırada aracı durdururken, raylara atlayan kişi metronun altında kalmaktan son anda kurtuluyor. İstasyondaki yolcuların yaşadığı panik de kameraya yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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