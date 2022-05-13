METRODAKİ BIÇAKLI SALDIRGANIN TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY-Tavşentepe metrosunda geçtiğimiz kasım ayında kadınlara elinde bıçaklarla tehditler savurduğu gerekçesiyle hakkında 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Emrah Yılmaz, sadece aleyhine olan delillerin toplandığını iddia etti. Mahkeme, sanığın akli sağlığı yönünden Adli Tıp Kurumu'ndan rapor gelmediğini dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yılmaz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Hakim, Adli Tıp Kurumu'ndan sanığın muayenesine ilişkin raporun tamamlandığına fakat rapor hazırlanmadığına ilişkin cevap yazısı geldiğini söyledi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

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Demirören Haber Ajansı / Güncel