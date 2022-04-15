METRODAKİ BIÇAKLI SALDIRGANIN TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

KADIKÖY-Tavşantepe metrosunda geçen kasım ayında kadınlara elinde bıçaklarla tehditler savurduğu gerekçesiyle hakkında 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Emrah Yılmaz, olayın en başından değerlendirilmesi gerektiğini öne sürdü. Mahkeme suçun vasıf ve mahiyeti ile beklenen raporların mahkemeye ulaşmadığını dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yılmaz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle bağlandı. Müştekilerin katılmadığı duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Hakim Yasemin Doğu Demirtaş, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer alan 'duruşmaların aleniliği' ilkesine uymayarak duruşmaya basın mensuplarını almadı. Hakim Demirtaş, basın mensuplarının alınmamasıyla ilgili koronavirüs vakalarında artış yaşandığını iddia etti. Hakim Demirtaş, İBB'nin metro içindeki görüntüleri CD'ye aktarılarak mahkemeye gönderdiğini, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nce ise sanığın tetkiklerinin yapıldığının bildirildiğini söyledi.

'OLAYIN EN BAŞINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR'

SALIVERİLMESİ HALİNDE YİNE SUÇ İŞLEMEYECEĞİ BELİRSİZDİR

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

İDDİANAMEDEN

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Demirören Haber Ajansı / Güncel