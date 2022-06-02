METRODA TEK KOLLU KIZDAN ETKİLENİP, BİYONİK KOL YAPTILAR - Haberler

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde Avrasya Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Zirvesi'ne katılan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, metroda kolu olmadığı için tutunmakta güçlük çeken kız çocuğundan ilham alarak, kas gücüyle hareket eden kodlama destekli biyonik kol geliştirdi. Elektronik Haberleşme Mühendisliği öğrencisi, takım kaptanı Önder Dönmez, engellilerin hayatını kolaylaştırmak istediklerini ve 6 ayda ilk prototipi ortaya koyduklarını söyledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi IEEEYTU BIOMECH Takımı öğrencileri, bir kolu olmayan ve güçlükle ayakta duran kız çocuğunu metroda görünce ilham alıp hareket geçti. Öğrenciler, kaza sonucu ya da doğuştan uzvu olmayan insanlar için proje hazırladı. 6 aylık çalışmanın ardından öğrenciler, kodlama destekli robotik kol yaptı. Kola bağlanan kablolar sayesinde kas gücü ile çalışan biyonik kol, TEKNOFEST 2021 'İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda da ilk 10'a girdi. Öğrenciler şimdi de İsviçre'de düzenlenecek ve 'Robotik Olimpiyatları' olarak bilinen Cybathlon 2024'e hazırlanıyor.

'TAMAMEN KENDİ ÜRETİMİMİZ'

Takım kaptanı Önder Dönmez, Bizler geçtiğimiz sene metroya bindiğimizde, kolu olmayan küçük bir kız çocuğunun ulaşım yapmak istediği sırada tutunamadığını gördük ve bu projeyi yapmaya karar verdik. Ailesinden veya herhangi birinden destek bekliyordu ancak bu şekilde hayata devam edebiliyordu. Bizler de bu çocuğun dünyada tek olmadığını ve bizim onlara yardımcı olmak için burada olmamız gerektiğini düşünerek, bu projeyi hayata geçirdik. Onların hayatını kolaylaştırmak istiyoruz aslında dedi. Geçen yıldan beri çalıştıklarını belirten Dönmez, 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde ilk prototipimizi ortaya koyduk ve TEKNOFEST yarışmasında finale kaldık. Bu sene yine TEKNOFEST'e katılıyoruz. Projemizi ve kendimizi geliştirdik, ülkemize katkı sağlayabilecek bir ürün ortaya koymak istiyoruz. Katlarından, mekanik tasarımına kadar tamamen kendi üretimimiz. Milli ve yerli üretim. Bununla birlikte kendimizi geliştirerek gün geçtikçe projemizi ürün haline dönüştürüp, gerçek bir kullanıcıya sunarak, insanların suratındaki mutluluğu yakalamayı hedefliyoruz diye konuştu.

HEDEF, KABLOLARI DEVRE DIŞI BIRAKMAK

Biyomühendislik bölümü öğrencisi Yağmur Faiz de Herhangi bir şekilde uzvu olmayan insanların, uzuvlarını robotik olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. O uzvun yokluğunu hissettirmemeye çalışıyoruz. Geri kalan hayatında bir kapıyı açabilmek, bir bardağı tutup su içebilmek, engelsiz insanların yapabildiği faaliyetleri yaparak, hayatlarına devam edebilmelerini amaçlıyoruz. Proje şu an kablolar aracılığıyla kişinin yaptığı hareketleri taklit edebiliyor. Parmaklardaki sürtünme hissini artırarak, daha sıkı kavramasını sağlamayı hedefliyoruz. Zamanla o kabloları da devre dışı bırakıp, bunu insan hisleriyle yapmayı hedefliyoruz dedi. Kimya mühendisliği öğrencisi Berfin Altaş ise Geçen sene 6 aylık bir süreçte parmak hareketlerini başarmıştık. Bu sene daha çok çalışarak üzerine çok daha fazla şey kattık. Parmak hareketleri daha işlevsel bir durumda. Ek olarak da çok fazla biyonik kollarda olmayan bir hareket olan bilek hareketini de yaptık. Bu sayede bileği hem aşağı yukarı hem de sağa sola oynatabiliyoruz. İnşallah engelli insanların kullanımına sunabiliriz diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel