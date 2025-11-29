Metroda Tartışma Kanlı Bitti: Özel Güvenlik Görevlisi Tutuklandı
Ankara'da metroda yolcusuyla tartışmaya giren özel güvenlik görevlisi, tartışma esnasında bir yolcuyu başından yaralayarak ağır yaralanmasına sebep oldu. Olayın ardından gözaltına alınan güvenlik görevlisi, tutuklandı.
Başkentte, metroda tartıştığı yolcuyu başından yaralayan özel güvenlik görevlisi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, metroda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan F.A, tartıştığı yolcuyu başından yaraladı.
Kafasında kırık oluşan yolcu hastaneye götürüldü.
Gözaltına alınan F.A, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Burada nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen F.A, "nitelikli yaralama" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel