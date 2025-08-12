Metroda Sapıklık İddiası: Şüpheli Kadınların Görüntüsünü Çekerken Yakalandı

Metroda Sapıklık İddiası: Şüpheli Kadınların Görüntüsünü Çekerken Yakalandı
Şişli'de metroda kadınların görüntülerini cep telefonuyla çekmeye çalışan bir şüpheli, kadınlar tarafından fark edilerek yakalandı. Olayın ardından telefonunu kıran şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

ŞİŞLİ'de metroda cep telefonuyla kadınların görüntüsünü çektiği iddia edilen şüpheli, kadınlar tarafından fark edildi. Telefonuna el konulmak istenen şüpheli, kendi telefonunun ekranını kırdı. Yaşananlar metrodaki diğer kişiler tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Görüntülerde, 'Sapık değilim bacım' diyerek bağıran şüpheli D.K.(54) polis tarafından yakalandı.

Olay sabah saatlerinde M2 Yenikapı - Hacıosman metrosunda meydana geldi. İddiaya göre, metroda seyahat eden şüpheli bir kişi, cep telefonu ile E.T.E. (37), G.G. (44) ve Ö.K.O. (30) isimli kadınların görüntüsünü çekti. Kadınların tepki göstermesi üzerine şüpheli, kendi telefonunu kırdı. Yaşanan tartışma sonrasında metrodan inen şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

ŞİŞLİ POLİSİ YAKALADI

Kadınların şikayeti üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen D.K. isimli şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyette işlemleri sürdüğü öğrenildi.

"SAPIK DEĞİLİM BACIM"

Metroda yaşananlar, diğer yolcular tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Görüntülerde, kadının tepki göstererek şüphelinin telefonunu elinden almaya çalıştığı ve şüphelinin kendi telefonunu kırdığı anlar yer alıyor. Bu sırada kadının, 'Sapık' dediği, şüphelinin ise 'Sapık değilim bacım ben' şeklinde karşılık verdiği duyuluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
