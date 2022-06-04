Metroda raylara atlayan kişi yaralı olarak kurtarıldı - Haberler

YENİKAPI-Hocıosman Metro Hattı Darüşşafaka İstasyonu'nda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, yaralı olarak kurtarıldı. İntihar girişimi nedeniyle metro seferleri bir süre durdu.

Olay, Akşam saatlerinde Yenikapı-Hocıosman Metro Hattı Darüşşafaka İstasyonu'nda meydana geldi. İsminin Fatih Emir Ç. olduğu öğrenilen yolcu, raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu. Yaralı yolcu metro istasyonuna çağrılan itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Fatih Emir Ç., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İntihar girişimi nedeniyle metro seferleri aksadı. Konu ile ilgili Metro İstanbul'dan da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Darüşşafaka istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Atatürk Oto Sanayi istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel