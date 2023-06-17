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Metroda karşı yöne geçmek istedi, tehlikeye aldırmadan raylara atladı

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Başkentte metro durağında bir kişi karşı yöne geçmek için raylara atladı. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Devlet Mahallesi metro durağında bir vatandaş karşı yöne geçmek için alt geçit yerine raylara atladı. İlk önce elindeki çantaları rayların üst kısmındaki alana yerleştiren kişinin rahatlığı görenleri şaşkına çevirdi. O anlar metro durağında bulunan başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Metroda karşı yöne geçmek istedi, tehlikeye aldırmadan raylara atladı

ANKARA - Başkentte metro durağında bir kişi karşı yöne geçmek için raylara atladı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Devlet Mahallesi metro durağında bir vatandaş karşı yöne geçmek için alt geçit yerine raylara atladı. İlk önce elindeki çantaları rayların üst kısmındaki alana yerleştiren kişinin rahatlığı görenleri şaşkına çevirdi. O anlar metro durağında bulunan başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Güncel

Ankara Güncel Haberler

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