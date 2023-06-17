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Ankara'da Metro Durağında Tehlikeli Davranış

Ankara'da Metro Durağında Tehlikeli Davranış

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ANKARA'da, metro durağının yanlış istikametine indiğini fark eden kişi, raylara atlayarak karşı perona geçti.

ANKARA'da, metro durağının yanlış istikametine indiğini fark eden kişi, raylara atlayarak karşı perona geçti. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesine bağlı Devlet Mahallesi metro durağında meydana geldi. Gitmek istediği istikametin karşısında kaldığını fark eden kişi, raylara atlayarak karşıya geçti. Önce elindeki çantaları rayların üst kısmına bırakıp, sonra ise perona tırmanan kişinin o anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Güncel

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