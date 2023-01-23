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Metroda içinde para ve çekler bulunan çanta sahibine teslim edildi

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Metroda içinde para ve çekler bulunan çanta sahibine teslim edildi

İstanbul'da metroda bir yolcu tarafından bulunan, içinde 13 bin 850 lira ile 15 bin lira değerinde çek olan çanta, güvenlik görevlilerince sahibine ulaştırıldı.

İstanbul'da metroda bir yolcu tarafından bulunan, içinde 13 bin 850 lira ile 15 bin lira değerinde çek olan çanta, güvenlik görevlilerince sahibine ulaştırıldı.

Mahmutbey istasyonundan Başakşehir-Metrokent yönüne giden metroya binen bir yolcu, araç içinde çanta buldu. Yolcu, çantayı M7 Yıldız- Mahmutbey metro hattı bağlantı noktasında güvenlik görevlisine teslim etti.

Yapılan incelemede çanta içinde, 13 bin 850 lira,15 bin lira değerinde çek, çeşitli bankalara ait kredi kartları, anahtar, USB bellek ile Ahmet Oğuz Yıldırım adına sürücü belgesi ve kartvizit olduğu belirlendi.

Kartvizitteki telefon numarasından ulaşılan Yıldırım, bir süre sonra Mahmutbey istasyonuna gelerek çantasını ve içindekileri teslim aldı.

Yolcunun çantayı güvenlik görevlisine teslim ettiği ve sahibinin gelerek çantasını aldığı anlar metro istasyonundaki kameralar tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Başakşehir Mahmutbey İstanbul Güncel Haberler

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