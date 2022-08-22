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METROBÜSTE TACİZ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

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Zincirlikuyu seferi yapan metrobüste bir kadının fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişi, diğer yolculara yakalandı.

Zincirlikuyu seferi yapan metrobüste bir kadının fotoğraflarını çektiği iddia edilen kişi, diğer yolculara yakalandı. Kadın, fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu kişiye tokat atarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Beylikdüzü - Zincirlikuyu seferi yapan bir metrobüste yaşandı. İddiaya göre, bir kişi, kadın yolcunun fotoğraflarını izinsiz şekilde çekti. Kadının durumu fark etmesi üzerine yolcular, şüphelinin cep telefonunu açmasını istedi. Cep telefonunda çekilen fotoğrafların bulunması üzerine yolcular tepki gösterdi. Bu sırada fotoğrafları çekilen kadın şüpheliye tokat attı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zincirlikuyu Beylikdüzü Güncel Haberler

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