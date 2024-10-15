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Metrobüste Doğan Bebek: Hanife Mete, Doğumunu Metrobüste Gerçekleştirdi

Metrobüste Doğan Bebek: Hanife Mete, Doğumunu Metrobüste Gerçekleştirdi
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Esenyurt'ta doğum sancıları artan Hanife Mete, taksi bulamayınca metrobüse bindi. Cennet Mahallesi durağında metrobüs şoförü aracı durdurdu ve Hanife burada bir erkek bebek dünyaya getirdi. Olay anı araç içi kameraya yansıdı.

ESENYURT'ta doğum sancıları artan Hanife Mete, hastaneye gitmek için taksi bulamayınca eşiyle birlikte metrobüse bindi. Cennet Mahallesi durağında, doğumun başlaması üzerine metrobüs şoförü aracı durdurdu. Hanife Mete, eşi Cemal Mete'nin de yardımıyla bir erkek bebek dünyaya getirdi. Olay anı araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Cennet Mahallesi metrobüs durağında meydana geldi. 35 haftalık hamile Hanife Mete, doğum sancılarının başlaması üzerine, eşiyle birlikte taksiyle hastaneye gitmek istedi. Taksi bulamayan çift, metrobüse bindi. Metrobüste doğum sancılarının artması üzerine metrobüs Cennet Mahallesi mevkiinde park alanına girdi. Yolcular başka araçlara yönlendirilirken, Hanife Mete eşinin de yardımıyla bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Aile, metrobüste doğan bebeklerine Yılmaz ismini koydu. Metrobüsteki o anlar araç içi kamerasına yansıdı.

'BEBEĞE VE HANIMA BİR ŞEY OLUR DİYE ÇOK KORKTUM'

Cemal Mete, "Ben mağazada tezgahtar olarak çalışıyorum. Yurt dışına satış yapıyoruz Laleli'de. Eşim ev hanımı, o çalışmıyor. Bu 5' inci çocuğumuz. Elimden geleni yaptım. Bebeğe ve hanıma bir şey olmasından çok korktum. Bir sıkıntı olmadı çok şükür, doğum gerçekleşti. Metrobüs tamamen doluydu Avcılar'dan gelirken. Sağolsun şoför hepsini indirdi. Onlarda anlayış gösterdiler. İndiler. Kenara çekip ambulansın gelmesini bekledik. Zaten ambulans gelmeden doğumda gerçekleşti metrobüsün içinde. Belki bir ilk oldu. Gittim bir kaç taksiciye sordum. Hatta taksi durağını aradım. Dediler taksi yokö dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Esenyurt Bebek

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