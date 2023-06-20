Metrobüste bıçaklı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı

Metrobüste tartıştığı Gökay Atilan tarafından yeğeniyle birlikte bıçakla yaralanan Mustafa Köklü ve yeğeni hakkında cezalandırılmaları talebiyle iddianame hazırlandı. Duruşmada Gökay Atilan'ın da şikayeti üzerine Murat ve Mustafa Köklü hakkında iddianame düzenlendiği belirtildi.

MERTER'de metrobüste tartıştığı Gökay Atilan tarafından yeğeniyle birlikte bıçakla yaralanan Mustafa Köklü, "Beni iki çocuğumun yanında darbetti. Çocuklarım hala toplu taşımaya binemiyor. Ben elindeki bıçağı bıraksın diye yalvardım" dedi. Atilan'ın da şikayeti üzerine Mustafa Köklü ve yeğeni hakkında da cezalandırılmaları talebiyle iddianame hazırlanarak dosyalar birleştirildi.

Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Gökay Atilan, şikayetçiler Murat ve Mustafa Köklü ile taraf avukatları katıldı.

"ELİNDEKİ BIÇAĞI BIRAKSIN DİYE YALVARDIM"

Murat Köklü ise, "Arbede yaşandı. Kendisi bıçağı amcamla benim karnımıza sokmaya çalışıyordu. Bıçağa müdahale ettiğimiz esnafa yaralanmış olabilir. Kendisine bir hakarette de bulunmadım" dedi. Mahkeme Mustafa Köklü'nün yaralanmasına ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun rapor hazırlamasına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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