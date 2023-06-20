Metrobüs tartışmasında müştekiler hakkında da dava açıldı

İstanbul'da metrobüsün Merter durağında çıkan tartışmada, amca ile yeğenini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığın şikayeti üzerine, müştekiler hakkında da "hakaret" ve "basit yaralama" suçlarından dava açıldı.

İstanbul'da metrobüsün Merter durağında çıkan tartışmada, amca ile yeğenini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığın şikayeti üzerine, müştekiler hakkında da "hakaret" ve "basit yaralama" suçlarından dava açıldı.

Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki sanık Gökay Atilan ile haklarında açılan dava bu dosyayla birleştirilen müşteki sanıklar Murat Köklü ve amcası Mustafa Köklü katıldı.

Hakim, müşteki Mustafa Köklü hakkında Gökay Atilan'a karşı "basit yaralama", diğer müşteki Murat Köklü hakkında yine "hakaret" ve "basit yaralama" suçlarından düzenlenen iddianamenin bu dosyayla birleştirildiğini tutanağa geçirdi.

Birleşen dosya kapsamında savunması alınan müşteki sanık Mustafa Köklü, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Ben Gökay'ı yaralamadım. Çocuklarım yanımdaydı. Çocuklarım hala metrobüse binemiyor. Bıçağı bırak diye bağırdım. Bu esnada aramızda çıkan arbedede yaralanmış olabilir. Ceza alacağımı düşünmüyorum, o yüzden hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Müşteki sanık Murat Köklü de savunmasında, sadece bıçağa müdahale ederken Gökay Atilan'ın bıçağı karnına sokmaya çalıştığını söyleyerek, "Bıçağı almaya çalışırken yaralanmış olabilir. Ben yaralamadım. Hakaret de etmedim." dedi.

Mahkeme, Mustafa Köklü'nün yaralanmasına ilişkin Adli Tıp Kurumunca rapor hazırlamasına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Şubat 2022'de Merter metrobüs durağında sanık Gökay Atilan ile müştekiler Murat Köklü ve amcası Mustafa Köklü'nün arasındaki tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtiliyor.

Olaya ilişkin kamera görüntüleri incelendiğinde taraflar arasında yaşanan arbedede Atilan'ın bıçağı savurduğu, müştekilerin de sanığın elinden bıçağı almaya çalıştığı anlatılan iddianamede, olayda Murat ve Mustafa Köklü'nün bıçakla yaralandığı kaydediliyor.

İddianamede, sanık Gökay Atilan'ın 2 kişiye karşı "silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Sanığın şikayeti üzerine hazırlanan iddianamede ise Mustafa Köklü'nün "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla, Murat Köklü'nün ise "hakaret" ve "basit yaralama" suçlarından 7 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.